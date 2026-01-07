Tras la muerte por hantavirus de un hombre de 33 años, vecino de Sierra de los Padres y taxidermista de profesión, la Secretaría de Salud de la Municipalidad informó que se activó y ejecutó todo el protocolo sanitario vigente para este tipo de eventos, en articulación con los organismos correspondientes.

En este contexto, informaron que se realizó la identificación del caso y el control de foco, en conjunto con el área de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII. En esa instancia se efectuó un primer análisis clínico y se envió la muestra correspondiente al Instituto Malbrán, donde finalmente se confirmó el diagnóstico.

Luego de la confirmación, personal de Zoonosis se contactó con los familiares directos del fallecido para informarles sobre las medidas preventivas y los pasos a seguir. En paralelo, el área de Control de Plagas intervino en el domicilio de la persona.

En el lugar se realizaron tareas de desinfección y desratización del terreno, como parte de las acciones sanitarias preventivas. Finalmente, personal de la Delegación de Sierra de los Padres intimó a los vecinos de la zona a mantener el pasto corto y a efectuar tareas de desmalezamiento en los espacios aledaños, con el objetivo de reducir riesgos sanitarios.

