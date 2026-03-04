Los datos marcan que en diciembre de 2023, cuando asumió el actual Gobierno, el Estado contaba con 341.473 trabajadores entre administración central y empresas y sociedades. Dos años después, en enero de 2026, la cifra bajó a 278.705.

Ads

El reporte también indica que enero cerró con 1.415 desvinculaciones, una caída del 0,5% respecto de diciembre de 2025. Con ese número, el Gobierno acumuló 26 meses consecutivos de contracción de la planta estatal.

El empleo público se divide en dos grandes ramas: la Administración Pública Nacional y el sector de empresas y sociedades del Estado. La mayor parte del recorte se dio en la APN, que pasó de 231.305 trabajadores en diciembre de 2023 a 189.709 en enero de 2026. Eso implica una baja del 18% y 41.596 empleos menos.

Ads

Puede interesarte

Dentro de la APN, el informe distingue cuatro subdivisiones:

Administración descentralizada: registró el recorte más grande, al pasar de 136.529 trabajadores en 2023 a 114.725 en 2026, con 21.804 bajas.

registró el recorte más grande, al pasar de 136.529 trabajadores en 2023 a 114.725 en 2026, con 21.804 bajas. Administración centralizada: cayó de 54.791 a 39.686 empleados, con 15.105 puestos menos.

cayó de 54.791 a 39.686 empleados, con 15.105 puestos menos. Administración desconcentrada: tuvo una reducción de 3.264 trabajadores.

tuvo una reducción de 3.264 trabajadores. Otros entes: sumó 1.423 bajas.

En el caso de las empresas y sociedades del Estado, la caída también fue significativa: pasaron de 110.168 trabajadores en diciembre de 2023 a 89.996 en enero de 2026. En total, fueron 21.172 empleos menos, un descenso del 19,2%.

Ads

Aunque el recorte se mantuvo en casi todas las áreas, enero dejó un dato que rompió la tendencia en un punto específico: la administración centralizada sumó 746 empleados, un crecimiento del 1,9%.

Según el desglose, esas incorporaciones se repartieron entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Salud, la Cancillería y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El informe del Indec citado en el relevamiento detalla que, de los 1.415 empleos recortados en enero, 1.227 correspondieron a la APN y 188 a empresas y sociedades estatales, lo que confirma que el “plan motosierra” sigue operando como uno de los ejes de la política económica del Gobierno.

Ads

Fuente: Infobae