La "motosierra" del Estado en cifras: el Gobierno redujo casi 63.000 puestos en dos años
El ajuste del gasto público que impulsa Javier Milei tuvo un impacto directo en el empleo estatal de acuerdo con el último informe sobre dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN).
Los datos marcan que en diciembre de 2023, cuando asumió el actual Gobierno, el Estado contaba con 341.473 trabajadores entre administración central y empresas y sociedades. Dos años después, en enero de 2026, la cifra bajó a 278.705.
El reporte también indica que enero cerró con 1.415 desvinculaciones, una caída del 0,5% respecto de diciembre de 2025. Con ese número, el Gobierno acumuló 26 meses consecutivos de contracción de la planta estatal.
El empleo público se divide en dos grandes ramas: la Administración Pública Nacional y el sector de empresas y sociedades del Estado. La mayor parte del recorte se dio en la APN, que pasó de 231.305 trabajadores en diciembre de 2023 a 189.709 en enero de 2026. Eso implica una baja del 18% y 41.596 empleos menos.
Dentro de la APN, el informe distingue cuatro subdivisiones:
- Administración descentralizada: registró el recorte más grande, al pasar de 136.529 trabajadores en 2023 a 114.725 en 2026, con 21.804 bajas.
- Administración centralizada: cayó de 54.791 a 39.686 empleados, con 15.105 puestos menos.
- Administración desconcentrada: tuvo una reducción de 3.264 trabajadores.
- Otros entes: sumó 1.423 bajas.
En el caso de las empresas y sociedades del Estado, la caída también fue significativa: pasaron de 110.168 trabajadores en diciembre de 2023 a 89.996 en enero de 2026. En total, fueron 21.172 empleos menos, un descenso del 19,2%.
Aunque el recorte se mantuvo en casi todas las áreas, enero dejó un dato que rompió la tendencia en un punto específico: la administración centralizada sumó 746 empleados, un crecimiento del 1,9%.
Según el desglose, esas incorporaciones se repartieron entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Salud, la Cancillería y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
El informe del Indec citado en el relevamiento detalla que, de los 1.415 empleos recortados en enero, 1.227 correspondieron a la APN y 188 a empresas y sociedades estatales, lo que confirma que el “plan motosierra” sigue operando como uno de los ejes de la política económica del Gobierno.
Fuente: Infobae
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión