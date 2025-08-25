La Mono Burgos llevó alegría y regalos a los chicos de Las Canteras
Los chicos pudieron llevarse regalos y golosinas y otras sorpresas a sus casas.
Más de 200 niños y niñas del Merendero Huellitas, ubicado en Mariano Rosas y Florencio Sánchez, en el barrio Las Canteras, disfrutaron de una tarde de sábado inolvidable.
Los responsables del merendero y los integrantes de la Agrupación Mono Burgos hicieron posible una verdadera fiesta con motivo del Día del Niño. Juegos, metegol, inflables, maquillaje, personajes y mucha música permitieron que las risas y las caras de alegría de los pequeños se multiplicaran.
El cierre de la jornada estuvo a cargo del Mago Andy, quien deleitó a todos con sus trucos y su simpatía.
Y los chicos también pudieron llevarse regalos y golosinas y otras sorpresas a sus casas. Recibieron Panchos y gaseosas y vivieron una tarde a pura felicidad junto a sus seres queridos.
La Agrupación Mono Burgos, presidida por el concejal Ricardo Liceaga Viñas, celebra este año su décimo aniversario de historia, pasión y compromiso con el Club Atlético River Plate, al tiempo que rinde homenaje al legado del arquero marplatense que se convirtió en un emblema riverplatense.
