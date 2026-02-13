Durante una semana, los técnicos del organismo se reunieron con representantes del Ministerio de Economía y del Banco Central.

La delegación, liderada por los enviados Luis Cubeddu y Bikas Joshi, llegó al país con el objetivo de avanzar en la segunda revisión del programa de asistencia financiera vigente entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

Ads

Durante una semana, los técnicos del organismo se reunieron con representantes del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para analizar en profundidad los números fiscales y las metas pactadas al cierre de 2025.

Según el comunicado difundido por el FMI, las conversaciones registraron “muy buenos avances”, aunque no se cerró definitivamente la discusión sobre las metas pendientes que permitirían el desembolso de al menos US$1000 millones del programa.

Ads

Puede interesarte

Uno de los puntos más destacados fue el resultado fiscal: Argentina superó la meta acordada para 2025, alcanzando un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), por encima del objetivo fijado de 1,3%. No obstante, esto quedó por debajo de la expectativa oficial, que había planteado un objetivo de 1,6%.

En cambio, la acumulación de reservas internacionales resultó un desafío mayor. La meta establecida para el año pasado no se cumplió, con un saldo negativo de aproximadamente US$14.100 millones, muy por debajo de los US$3.300 millones proyectados. Este incumplimiento representa el principal problema para destrabar el próximo desembolso.

Ads

Además de la negociación técnica, Argentina enfrenta este año un calendario exigente de pagos al propio FMI: durante 2026 está previsto afrontar vencimientos por más de US$4400 millones, distribuidos en siete cuotas a lo largo de los próximos meses, según datos oficiales del organismo.

Puede interesarte

Ante este escenario, el Gobierno argentino trabaja en estrechar los acuerdos con el FMI y en buscar alternativas que permitan fortalecer las reservas del BCRA, una condición clave para responder tanto a las obligaciones de deuda como a las exigencias del programa vigente.

Las conversaciones entre funcionarios argentinos y representantes del Fondo continuarán en las próximas semanas para resolver los aspectos pendientes y avanzar hacia la aprobación formal de la revisión del programa. Si se logra un acuerdo, el Ejecutivo espera que el órgano decisorio del FMI habilite el pago comprometido que impulsen la estabilidad macroeconómica.