La mesa política del presidente Javier Milei se reunió este lunes para avanzar en la definición del temario legislativo que el Gobierno buscará impulsar durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso, previsto para comenzar a principios de febrero. El encuentro tuvo como eje central la estrategia parlamentaria y el orden de prioridades para las próximas semanas.

Entre los principales temas analizados se encuentran la reforma laboral, considerada una de las iniciativas clave del Ejecutivo, junto con otros proyectos de fuerte impacto político y económico. La agenda también incluye debates sensibles que anticipan negociaciones complejas con los distintos bloques legislativos, en un escenario donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia.

Durante la reunión se evaluaron los niveles de respaldo con los que cuenta cada iniciativa y las posibilidades de avanzar en acuerdos que permitan garantizar el tratamiento de los proyectos. En ese marco, el Gobierno busca ordenar el temario para evitar traspiés legislativos y concentrar esfuerzos en aquellas propuestas con mayores chances de prosperar.

Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la incorporación de proyectos vinculados a cambios en el sistema penal juvenil, una iniciativa que despierta apoyos y rechazos transversales y que podría tensar el debate parlamentario. También se analizó el impacto político de avanzar con reformas estructurales en un contexto social marcado por la atención sobre el rumbo económico.

La definición del temario de extraordinarias aparece como un paso clave para el Ejecutivo, que apunta a mostrar capacidad de gestión y avance legislativo en el inicio del año político. Las próximas semanas estarán atravesadas por negociaciones, posicionamientos públicos y un Congreso que se perfila como uno de los principales escenarios de disputa del Gobierno nacional.

