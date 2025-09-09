El presidente Javier Milei encabezó este martes en la Casa Rosada, la primera reunión de la mesa nacional impulsada por el Gobierno tras la derrota de La Libertad Avanza en las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario buscó retomar el diálogo con distintos sectores, mejorar el proceso de toma de decisiones en cuestiones partidarias y recuperar impulso de cara a los comicios del 26 de octubre.

La reunión estuvo presidida por Milei, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni.

Sorprendidos por el anuncio, un grupo de mandatarios provinciales aclaró esta mañana que nunca fueron convocados de manera oficial y, además, lanzaron duras críticas al manejo de los funcionarios nacionales.

Fuente: Infobae.

