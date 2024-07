El conflicto salarial entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo continúa en su máximo esplendor y pareciera no tener final. Tras meses de idas y vueltas, medidas de fuerza y respuestas contundentes de ambos lados, mientras la ciudad se mantiene en vilo ante las limitaciones que comienzan a verse en los servicios.

Gustavo Serebrinsky, secretario de Participación Ciudadana y Descentralización explicó cómo se encuentra la situación hoy e indicó que el 70% de los trabajadores asisten a las dependencias, sin embargo, afirmó que desde el gremio notan una actitud de “apriete” hacia quienes quieren trabajar.

Con respecto a una situación que se dio en las últimas horas donde el sector bloqueó el uso de maquinaria para diferentes tareas, afirmó: “Es de público conocimiento que hay una discusión salarial en este momento con el Sindicato y las autoridades del Municipio. Lo que yo digo es que las herramientas en todo caso pertenecen a los vecinos, ni siquiera a los funcionarios de turno. Son servicios que da el Municipio con los impuestos que pagan los marplatenses. Me parece que trabar la posibilidad de trabajar de aquellos que quieren, no corresponde. En algunos casos se busca elevar la conflictividad y no es por problemas reales”, dijo el referente.

“En un contexto general, tratamos de buscar soluciones. Venimos de un proceso de hiperinflación y a veces los proveedores no entienden que eso se desaceleró. Por eso me parece que es una exageración decir que las máquinas no salen, que no se mueven del galpón pese a que había gente que quería trabajar. Es un exceso del derecho sindical y laboral, uno puede tomar una decisión, tomar medidas de fuerza pero no dejar que las herramientas funcionen cuando hay personal dispuesto, es un exceso”, mencionó en diálogo con FM 99.9.

“Yo trabajo a la par como la mayoría de los que estamos en la gestión, no es fácil poner la cara, la demanda es infinita y los recursos son finitos. Este es un año complicado, porque había que tomar medidas que son duras pero había una condición necesaria que era bajar la inflación, porque sin ello, no podíamos planificar nada, porque se licua todo. El municipio no trasladó eso a las tasas y por ahí a la gente le resulta que es caro porque no le alcanza pero esa es la realidad, están al 50% de lo que fue el proceso inflacionario de lo que fueron los últimos tiempos y de lo que fue el Kirchnerismo”, siguió.

Y agregó: “Todos estamos haciendo un esfuerzo, no me parece justo que se extorsione a aquellos que quieren trabajar. En la Secretaría que tengo a cargo, el 70% de los trabajadores asisten a sus puestos laborales. El otro 30% está haciendo una retención parcial de tareas. Pero no dejar laburar es otra cosa porque si no lo permitimos, la figura es otra. Este método salvaje, extorsivo en algunos casos, es viejo. Hay que dialogar a partir de un proyecto de productividad, sentarse a discutir cómo recaudar más sin trasladárselo a los vecinos”.

“Hubo voluntad por parte del Ejecutivo y la propuesta salarial que se les hizo, es la única posible que va por encima de la inflación. Si volvemos a la normalidad con índices bajos, posiblemente tengamos la suerte de recomponer el sueldo”, aclaró desde el área de Participación Ciudadana y Descentralización.

“Que cada uno ponga la cara. En Mar del Plata me conocen, trabajo a la par de mis compañeros municipales, dialogo adentro, con los vecinos y yo veo que la mayoría labura pero prohibírselo a aquel que quiere, es excederse en cualquier derecho gremial. En definitiva perjudica la imagen del propio trabajador municipal y del Sindicato en sí mismo”, concluyó Serebrinsky.