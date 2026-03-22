La investigación incluyó un total de 15 allanamientos simultáneos realizados en distintas localidades, entre ellas San Justo y Lomas del Mirador, así como en zonas consideradas críticas como el barrio Almafuerte (Villa Palito), los monoblocks de La Tablada y la villa Las Antenas.

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El caso se inició tras la denuncia de un violento robo tipo “piraña” ocurrido en San Justo, donde un grupo armado interceptó a las víctimas y les sustrajo el vehículo. A partir de ese hecho, los investigadores lograron vincular a al menos una de las bandas con otros siete robos cometidos bajo una modalidad similar.

Durante los procedimientos, efectivos de la Policía Bonaerense secuestraron siete armas de fuego, municiones de distintos calibres, dinero en efectivo, teléfonos celulares y llaves de vehículos con pedido de secuestro. Además, se encontraron dosis de cocaína que, según las primeras hipótesis, serían para consumo personal.

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Las tareas investigativas incluyeron seguimientos encubiertos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, así como el rastreo de antenas de telefonía celular y el monitoreo de redes sociales, lo que permitió identificar a los sospechosos y sus movimientos.

Debido a la participación de menores, dos adolescentes de 16 años y un joven de 18, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina.

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