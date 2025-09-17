En la previa de una nueva movilización en defensa de la educación pública, Victoria Schadwill, referente de la Asociación del Personal Universitario (APU), aseguró que lo que ocurre en el sistema universitario “no es un hecho aislado”, sino que debe entenderse dentro de un marco político y social más amplio atravesado por las decisiones del gobierno nacional.

“Creo que hay como un aire de renovación en las últimas elecciones que se dieron en la provincia de Buenos Aires, donde claramente hay un pueblo que dice lo que no quiere. Eso se tiene que escuchar, más allá de las dos grandes marchas que tuvimos en Mar del Plata, que fueron históricas y multitudinarias”, afirmó.

En ese sentido, Schadwill subrayó que la protesta se da en un contexto donde el Congreso aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, que otorgaron al Ejecutivo mayores atribuciones: “Lo que nos pasa como comunidad universitaria tiene ese marco. Hay un desmantelamiento de distintas áreas, con cientos de trabajadores y trabajadoras en la calle. Mar del Plata tiene un desempleo histórico y no podemos tener a nuestros pibes y pibas sin laburo”.

La dirigente llamó a que la jornada de lucha sea masiva y trascienda lo estrictamente universitario: “Me parece fundamental marcar que hay una historia y que la lucha justamente es grande. Por eso tenemos que estar todos juntos en las calles. Esperamos que los senadores y senadoras no hagan la vista gorda y podamos rechazar el veto, porque es clave para la subsistencia del sistema universitario”.

Finalmente, convocó a que la marcha sea asumida por toda la sociedad: “Necesitamos que nuestros hijos e hijas tengan una educación pública y gratuita, que tengan trabajo, y que nuestros jubilados y jubiladas accedan a un salario digno. Esta marcha tiene que ser de todos y todas”.

En Mar del Plata, la movilización tendrá como punto de encuentro el Complejo Universitario a las 16, desde donde comenzará a marchar a las 17. El recorrido continuará a las 17.30 por Peña e Independencia, a las 18 por Colón e Independencia y finalizará alrededor de las 18.30 en Luro e Independencia. Todos estos horarios fueron informados desde la organización y son tentativos.

Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Frente Gremial y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una movilización federal bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”. Esta marcha, tendrá lugar el día en que el Congreso trate la anulación del veto presidencial a la ley de financiamiento, el 17 de septiembre a las 15