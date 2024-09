Pasó más de un año y la familia de Iara Nardelli sigue en búsqueda de respuestas sobre la desaparición de la adolescente en el barrio Virgen de Luján, al noroeste de Mar del Plata.

Ante esta situación de vulnerabilidad Mariela Quintanilla, mamá de la joven, decidió encadenarse a las puertas de Tribunales hasta conseguir que la causa cambie de carátula.

“Me prometieron una reunión con el Juez de Garantía, la fiscal que en ese momento era Romina Díaz y yo iba a presentar lo que estaba pasando, que no se trataba ni de femicidio ni de suicidio, sino que mi hija fue captada por una red de trata”, declaró en diálogo con El Marplatense.

Asimismo, señaló que “no me dicen nada, desde el 13 de junio que se desarchivó la causa, lo único que hacen es darle nota a los medios, decir que están investigando, pero nadie se comunicó conmigo”.

En un descampado encontraron restos óseos y sus pertenencias, entre ellas un corpiño y una remera con un corte realizado con un arma blanca. Allí también se descubrió una campera, anteojos recetados, blisters de medicamentos, botellas de bebidas alcohólicas y un cuaderno de anotaciones personales.

Respecto a la medida drástica que implementó, dijo que “estoy desde las 10 de la mañana, encadenándome, iniciando huelga de hambre y voy a estar por tiempo indeterminado, hasta que se declare incompetente la fiscal Salas, que la Justicia Provincial se declare incompetente así la Justicia Federal puede actuar libremente”.

A su vez denunció que “mi hija me mandó un mensaje que decía que estaba secuestrada en Córdoba, que está embarazada y tiene mucho miedo. Eso lo presenté en un primer momento a la fiscalía general y no me dieron bolilla, no quisieron investigar nunca”.

“Ellos querían seguir con la hipótesis de suicidio, les convenía que todo esto no se destape. Estoy con la abuela Coraje, que ella misma rescató a su nieta, y con más mamás que no se animan a denunciar, pero están pasando por la misma situación. En cualquier momento van a estar acá también conmigo”, concluyó.