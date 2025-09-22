En el marco del 33° Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental, la asociación civil La Madre Marcha llevará adelante este miércoles a las 15:30 la Mesa Redonda denominad “Aquellos que no se mojan con la lluvia”, en el Salón Joaquín V. González del Hotel Sheraton.

La coordinación estará a cargo de Stella Maurig, operadora socio-terapéutica en Adicciones y fundadora de La Madre Marcha. Maurig es madre de David, quien a los 31 años se quitó la vida luego de una larga lucha con las adicciones y dos patologías mentales: bipolaridad y Trastorno Límite de la Personalidad.

Su testimonio marcó un antes y un después: “Él quería dejar de hacer daño. ‘Me voy a volver loco’ y ‘quiero cambiar’, me decía, pero no podía. Creo que la libertad a su padecimiento la encontró tirándose un tiro”, expresó en una entrevista.

Desde ese momento, la referente de la organización decidió darle sentido a la muerte de su hijo y encabeza un camino de militancia para lograr una Ley específica de Adicciones. En ese sentido, señaló que el actual marco normativo de la Ley de Salud Mental (26.657) dejó a las familias sin herramientas que antes existían para salvar la vida de sus hijos.

“Consumir tiene tres caminos: la cárcel, el hospital y el cementerio. Y mi hijo pasó por los tres. Hoy lucho para que ninguna familia más tenga que atravesar esta soledad”, expresó Maurig.

La jornada contará también con las disertaciones de Lorena Pronsky, Andy Blake y Julieta Maurig, y buscará abrir un espacio de reflexión frente a un contexto alarmante, ya que según datos recientes del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte en adolescentes mujeres de 10 a 19 años en Argentina, y los casos en jóvenes de 20 a 29 años alcanzaron cifras récord.