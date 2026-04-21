Las plataformas anunciaron varias novedades para esta semana, que incluyen el estreno del documental Yiya Murano: muerte a la hora del té, la miniserie animada Stranger Things: Relatos del 85 y la nueva temporada de la sitcom Una nueva jugada, protagonizada por Kate Hudson.

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SERIES

Lunes 20

Kevin

-Prime Video

-Tras el abandono de sus dueños, Kevin termina en un refugio de Queens. Junto a un grupo de animales inadaptados, vivirá una aventura divertida sobre la búsqueda de identidad y el verdadero significado de pertenecer a un hogar. Con voces de Jason Schwartzman, Aubrey Plaza, Whoopi Goldberg.

Martes 21

Los no elegidos

-Netflix

-Rosie vive en una hermética comunidad cristiana hasta que la llegada de Sam, un fugitivo, expone las grietas de su mundo y de su propio matrimonio. En medio de una realidad opresiva, ella deberá decidir quién es el verdadero peligro: si la secta que controla sus movimientos o el criminal que promete ser su salvador. Con Asa Butterfield y Christopher Eccleston.

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Miércoles 22

Hulk Hogan: Real American

-Netflix

-Un documental sin censura sobre Terry Bollea antes de convertirse en el fenómeno mundial Hulk Hogan. A través de su última entrevista, se retrata al hombre real que construyó el mito de la lucha profesional.

Jueves 23

Stranger Things: Relatos del 85

-Netflix

-Los protagonistas originales regresan durante el gélido invierno de 1985 para enfrentar una nueva oleada de horrores paranormales y monstruos que amenazan con destruir Hawkins una vez más.

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Una nueva jugada // Temporada 2

-Netflix

-Isla Gordon debe salvar a los Los Angeles Waves de la ruina financiera mientras lidia con un estadio decrépito y el boicot de su propio hermano. Una comedia de oficina sobre liderazgo femenino en el hostil y masculinizado mundo del deporte profesional. Con Kate Hudson.

Viernes 24

Hombre a medias

-HBO Max

-Durante la boda de su hermano recientemente separado, Ruben reaparece tras una larga ausencia. Su presencia inesperada actúa como el detonante para una revisión cruda y honesta de los últimos 40 años de su relación, sacando a la luz rencores guardados, secretos familiares y los complejos vínculos que los han mantenido unidos a pesar del tiempo y la distancia. Con Richard Gadd y Jamie Bell.

Sábado 25

Rick y Morty // Temporada 9

-HBO Max

-Nuevas aventuras antológicas cargadas de caos familiar y viajes interdimensionales, destacando un ataque de un Rick gigante y una producción artesanal sin uso de IA, manteniendo su sello de humor disfuncional.

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PELÍCULAS

Miércoles 22

-Marty Supremo

-Prime Video

-Marty Mauser es un joven buscavidas con una ambición desmesurada que busca la gloria en el mundo del tenis de mesa profesional. Con el apoyo de una estrella de cine, intentará demostrar que su talento es tan grande como sus sueños. Con Timothée Chalamet.

Jueves 23

Yiya Murano: muerte a la hora del té

-Netflix

-La historia de Yiya Murano, la mujer que envenenó a sus amigas en la Argentina de los 70. Tras salir de prisión en los 90, se convirtió en un bizarro icono pop televisivo, ocultando su oscuro pasado bajo un manto de carisma mientras su propio hijo luchaba por revelar su verdadera naturaleza.

La vida de Chuck

-Prime Video

-Tres historias interconectadas sobre Charles Krantz narradas en orden inverso: desde el colapso del mundo durante sus últimos días hasta los misterios de su infancia en una casa encantada. Con Tom Hiddleston.

Viernes 24

Apex

-Netflix

-Buscando sanar un duelo profundo, Sasha se adentra en las montañas salvajes de Australia para enfrentar sus límites. Sin embargo, su retiro espiritual se transforma en una pesadilla cuando descubre que un asesino implacable la ha elegido como presa en un mortal juego de persecución. Dirigida por Baltasar Kormákur, con Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana.

Código venganza

-Prime Video

-El agente Emmanuel intenta infiltrarse en una peligrosa secta que recluta veteranos con estrés postraumático para crear un ejército privado. Al fallar, suma a su misión a un ex militar con sed de venganza, quien usará su conocimiento sobre el enigmático líder para destruir la organización desde adentro. Dirigida por Brad Furman, con Scott Eastwood, Jamie Foxx, Robert De Niro.

Un poeta

-HBO Max

-Oscar Restrepo, un poeta envejecido y sin éxito, encuentra un nuevo propósito al mentorizar a Yurlady, una adolescente talentosa. Sin embargo, su obsesión por el arte se vuelve un arma de doble filo cuando intenta arrastrar a la joven a su propio mundo de sombras y precariedad.