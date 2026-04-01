La semana en las plataformas marca el regreso de Jon Hamm en Tus amigos y vecinos, que tiene nueva temporada. Además, se estrena la serie sobre el hijo de Pablo Escobar, Dear Killer Nannies, y la comedia Pizza Movie con el ex Stranger things Gaten Matarazzo.

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SERIES

Martes 31

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Si es martes, es asesinato

-Disney+

-Lo que prometía ser una semana de descanso para un grupo de turistas españoles en Portugal se transforma en una pesadilla. Tras el hallazgo de un cadáver en una habitación de un hotel en ruinas, cuatro huéspedes aficionados al género policial deciden iniciar una investigación propia. Entre pasillos decadentes y secretos ocultos, el grupo intentará descubrir quién de sus compañeros de viaje es el asesino.

Viernes 3

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Dear Killer Nannies: criado por sicarios

-Disney+

-Serie dramática que explora los años de formación de Juan Pablo Escobar. Inspirada en hechos reales, la trama profundiza en la niñez y adolescencia del hijo del líder del cartel de Medellín, ofreciendo una perspectiva íntima sobre los conflictos internos y la complejidad de crecer bajo la sombra del narcoterrorista más buscado del mundo. Creada por Sebastián Ortega y Pablo Farina, con Janer Villareal, John Leguizamo, Laura Rodríguez.

Tus amigos y vecinos // Temporada 2

-AppleTV

-Andrew “Coop” Cooper (Jon Hamm) redobla la apuesta en su peligrosa doble vida como ladrón de casas de lujo. Tras eludir a la justicia, el protagonista intenta recuperar la estabilidad familiar en los suburbios; sin embargo, la llegada de un nuevo vecino con sospechas sobre su pasado amenaza con derrumbar su fachada de tranquilidad.

PELÍCULAS

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Martes 31

Al descubierto: la muerte y la vida de Lamar Odom

-Netflix

-Un recorrido documental exhaustivo por la vertiginosa vida de la exestrella de la NBA. Desde el éxito deportivo y el asedio mediático de su matrimonio con Khloé Kardashian, hasta el momento crítico de la sobredosis que lo dejó al borde de la muerte, la pieza analiza las caídas y el proceso de redención del deportista.

Miércoles 1

El último gigante

-Netflix

-Boris, un guía turístico de gran carisma, debe enfrentar su pasado cuando se reencuentra con Julián, el padre que lo abandonó hace casi tres décadas. La película se adentra en la tensión de sus encuentros, donde el resentimiento acumulado choca con la búsqueda de respuestas y la remota posibilidad del perdón. Dirigida por Marcos Carnevale, con Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez.

Viernes 3

Pizza Movie

-Disney+

-Lo que comienza como un plan rutinario para pedir pizza se convierte en una odisea surrealista para un grupo de estudiantes universitarios. Bajo los efectos de una potente sustancia casera, el simple acto de descender dos pisos por las escaleras de la residencia se transforma en un viaje psicodélico de introspección y caos mental. Dirigida por Nick Kocher y Brian McElhaney, con Gaten Matarazzo, Sean Giambrone, Lulu Wilson.