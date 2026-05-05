Las plataformas de streaming presentan sus estrenos destacados de la semana, con el regreso de la segunda temporada de Citadel con Richard Madden y Priyanka Chopra, Leyendas con Tom Burke y Steve Coogan, y el film Criaturas luminosas, con Sally Field.

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SERIES

Lunes 4

Margarita // Temporada 2

-HBO Max

-Margarita y Fach quedan varados en una isla mientras intentan regresar para desenmascarar a Delfina y recuperar su herencia. La trama combina magia, romance y música, sumando aliados clave en una lucha desesperada por la identidad y la justicia. Creada por Cris Morena.

The neighborhood // Temporada 8

-Paramount+

-La convivencia entre Dave y los Butler evoluciona ante nuevos desafíos laborales y personales en el barrio. A través del humor y momentos emotivos, la serie refuerza los vínculos comunitarios mientras los personajes enfrentan tensiones y cambios inesperados.

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Miércoles 6

Citadel // Temporada 2

-Prime Video

-Mason Kane y Nadia Sinh enfrentan una amenaza global tras la caída de su agencia: Manticore busca dominar el mundo con tecnología de control mental. Los espías deberán reclutar un equipo inusual para desmantelar la organización y salvar a la humanidad. Con Richard Madden, Priyanka Chopra, Stanley Tucci.

Jueves 7

Leyendas

-Netflix

-En la Gran Bretaña de los años 90, un grupo de funcionarios públicos se infiltra en peligrosas bandas de narcotráfico para desmantelarlas desde adentro. Inspirada en una historia real inédita, protagonizada por Tom Burke, Steve Coogan y Tom Hughes.

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PELÍCULAS

Jueves 7

¡Ayuda!

-Disney+

-Tras un accidente aéreo, una empleada brillante y su insoportable jefe quedan varados en una isla remota. Ella deberá utilizar todo su instinto de supervivencia para mantener a ambos con vida, lidiando con el entorno salvaje y su pésima relación personal. Dirigida por Sam Raimi, con Rachel McAdams y Dylan O'Brien.

Viernes 8

Criaturas luminosas

-Netflix

-En este emotivo drama basado en un bestseller, una viuda que trabaja en un acuario forja un vínculo único con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo. Una historia sobre la pérdida y las conexiones inesperadas que ayudan a sanar el pasado. Con Sally Field, Lewis Pullman, Joan Chen.

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