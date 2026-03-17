Las plataformas tendrán varias novedades esta semana, destacando el estreno de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, que continúa el universo de la popular serie y cuenta con actuaciones de Cillian Murphy, Rebecca Ferguson y Tim Roth, entre otros. además, se estrenarán las temporadas 4 de la animada Invencible y la 2 de Máxima, mientras que Lisa Kudrow retornará con la temporada 3 de The comeback.

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SERIES

Lunes 16

La huella del oro

-HBO Max

-Un mercenario sigue un rastro de oro hacia su destino, enfrentando monstruos y dilemas morales mientras intenta reconstruir los fragmentos de su pasado.

Miércoles 18

O11CE: nueva generación

-Disney+

-Tras triunfar en Europa, Gabo y sus amigos regresan al IAD para dar una sorpresa, pero encuentran a los Halcones Dorados en crisis y al borde del descenso.

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Invencible // Temporada 4

-Prime Video

-Centrada en la Guerra Viltrumita, Mark Grayson asume el liderazgo para enfrentar nuevas amenazas cósmicas y al temido Gran Regente Thragg.

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Mujeres imperfectas

-AppleTV

-Con Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara, un crimen destroza la vida de tres amigas de décadas, desatando una red de culpa, traición y verdades ocultas que cuestionan qué tan bien se conocían realmente.

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Furias // Temporada 2

-Netflix

-Lyna toma el control del submundo criminal de París mientras lidia con su nuevo rol. Buscando venganza, se infiltra para la policía y colabora con un grupo paramilitar en una peligrosa doble vida.

Jueves 19

Máxima // Temporada 2

-HBO Max

-La trama recorre la primera década de Máxima como realeza, explorando la maternidad, la presión de la corona y su lucha por definir su identidad ante el pueblo holandés.

Viernes 20

Amor animal

-Prime Video

-Creada por Sebastián Ortega, con Franco Masini, Tatiana Glikman y Santiago Achaga, el amor entre una artista de trap y un joven de clase alta desafía las barreras sociales, desencadenando una violenta guerra de bandas.

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-Deadloch // Temporada 2

-Prime Video

-Durante un festival en Tasmania, la aparición de un cadáver obliga a dos investigadoras de estilos opuestos a trabajar juntas para resolver el caso.

Domingo 22

The comeback // Temporada 3

-HBO Max

-Diez años después, Valerie Cherish intenta mantenerse vigente en un Hollywood dominado por la IA, las redes sociales y la cultura de la cancelación.

PELÍCULAS

Miércoles 18

-Lady Bird

-Netflix

-En su último año de instituto, una adolescente con inclinaciones artísticas busca su propio camino en Sacramento para definirse más allá de la sombra de su madre.

Viernes 20

-Peaky Blinders: El hombre inmortal

-Netflix

-Tommy Shelby abandona su autoexilio y regresa a Birmingham para rescatar a su familia y al país de una peligrosa conspiración nazi que involucra a su hijo. Dirigida por Tom Harper, con Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth.