Las plataformas de streaming renuevan su oferta semanal con títulos como Berlín y la dama del armiño, junto al estreno de Rancho Dutton, una nueva producción del universo de Yellowstone, la tercera temporada de Good Omens y el especial The Punisher: La última muerte, protagonizado por Jon Bernthal.

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SERIES

Lunes 11

Elementary // Todas las temporadas

-Paramount+

-Adaptación contemporánea del clásico personaje de Conan Doyle que, esta vez, resuelve casos en la ciudad de Nueva York. Con Lucy Liu y Jonny Lee Miller.

Miércoles 13

Good Omens // Temporada 3

-Prime Video

-Azirafel y Crowley se reúnen para evitar una peligrosa Segunda Venida, tras la ruptura de su amistad en la temporada anterior. Esta entrega final narra el desenlace de la amenaza apocalíptica que enfrentan. Con Michael Sheen y David Tennant.

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Viernes 15

Berlín y la dama del armiño

-Netflix

-Sevilla se convierte en el escenario de un gran robo. Berlín, con la mira puesta en una obra de arte de valor incalculable, reúne a su equipo para planear un atraco que promete ser explosivo en un entorno hermoso. Creada por Alex Pina, con Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa.

Rancho Dutton

-Paramount

-Beth Dutton y Rip Wheeler luchan por un futuro juntos en el sur de Texas, enfrentándose a un rancho rival despiadado. Mientras intentan escapar de los fantasmas de Yellowstone, el costo de su supervivencia podría ser nada menos que su alma. Con Kelly Reilly, Cole Hauser, Ed Harris.

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Rivales // Temporada 2

-Disney+

-Tony Baddingham busca venganza tras el dramático final de la primera temporada, intensificando la guerra televisiva en los Cotswolds. La lucha por el control de la franquicia entre Corinium y Venturer se vuelve más personal y despiadada en esta entrega. Con David Tennant, Aidan Turner, Danny Dyer.

PELÍCULAS

Miércoles 13

The Punisher: La última muerte

-Disney+

-Mientras Frank Castle busca un sentido más allá de la venganza, una fuerza inesperada le empuja de nuevo a la lucha. En su búsqueda de un nuevo camino, el Punisher deberá enfrentar una vez más sus propios demonios en esta nueva entrega. Dirigido por Reinaldo Marcus Green, con Jon Bernthal.

Viernes 15

Him: el elegido

-HBO Max

-Cameron Cade, un joven quarterback, sufre un traumatismo cerebral que podría poner fin a su carrera en vísperas del campeonato. Un legendario quarterback se ofrece a entrenarlo en su complejo aislado, pero el entrenamiento de Cam toma un giro oscuro y desorientador.

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Sirat

-MUBI

-Un hombre y su hijo llegan a una rave en Marruecos buscando a su hija y hermana desaparecida. Repartiendo su foto rodeados de música electrónica, deciden seguir a un grupo de raveros a una última fiesta en el desierto con la esperanza de encontrarla. Dirigida por Oliver Laxe, con Sergi López, Bruno Núñez, Jade Oukid.

Terrifier 3: payaso siniestro

-HBO Max

-El payaso Art desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. Sienna y su hermano, supervivientes de la masacre de Halloween, verán cómo su alegría navideña se convierte en una nueva pesadilla. Dirigida por Damien Leone.

La cabra que cambió el juego

-HBO Max

-Will, una pequeña cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad para jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad dominado por animales feroces. Decidido a revolucionar el deporte, Will demostrará que los pequeños también saben jugar.