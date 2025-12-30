La tradicional LoveRun tendrá su edición 2025 mañana desde las 08:00 en el Corredor Saludable, con una correcaminata participativa y competencias de 10K y 5K organizadas por la ONG Palestra. Hasta hoy a las 20:00 se encuentran disponibles los últimos cupos y la entrega de kits en el subsuelo de Los Gallegos Shopping.

Esta edición incluye por primera vez la competencia sobre 10K y 5K, mientras que la correcaminata celebrará su séptima edición. La prueba de 10K contará con medallas finisher para todos los participantes que completen el recorrido, además de medallas para los tres primeros de cada categoría etaria. También se entregará hidratación, remera técnica oficial y chip de control, en línea con las carreras tradicionales.

La instancia competitiva habilitará dos distancias: 5K, desde Plaza España hasta avenida Constitución y regreso, y 10K, cuyo recorrido se extenderá por la costa hasta Fray Luis Beltrán antes de retornar al punto de partida. Los tres primeros puestos de la clasificación general de 10K, tanto en la rama masculina como en la femenina, recibirán premios en efectivo.

La actividad propone despedir el año y recibir simbólicamente el próximo en un entorno al aire libre y junto al mar, combinando deporte, recreación y solidaridad. Los fondos recaudados a través de las inscripciones serán destinados a la construcción de canchas multideportes en la sede del Club Palestra (Cerrito 1280), junto al Hogar de Día.

