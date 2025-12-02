A menos de una semana del crimen de Santiago Nahuel López Monte en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, su novia y principal acusada rompió el silencio ante la Justicia y dio una versión que sorprendió a todos: aseguró que solo intentó “asustarlo”.

La adolescente de 16 años, identificada como N.M.S., fue detenida el viernes pasado después de mantenerse prófuga durante 48 horas. La clave para localizarla fue una llamada que hizo a su papá, que está preso en la cárcel de Lomas de Zamora.

Este lunes, frente al fiscal Juan Ignacio Colazo, la joven relató su versión sobre la pelea fatal que terminó con la vida de Santiago en una casa de Lanús.

“Le amagué con el cuchillo para asustarlo”

Según la declaración de la menor, Santiago estuvo en su casa desde el mediodía y volvió en moto cerca de las 20. Contó que ambos se quedaron dormidos y que, al despertar, la tensión fue en aumento. “Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dijo ‘dejame de joder’”, relató.

La joven aseguró que quiso salir a comprar comida, pero que Santiago se negó. “Discutimos, yo le decía que me quería ir… y él en todo momento me decía que no me iba a ir a ningún lado”, explicó. Fue entonces cuando decidió terminar la relación: “Le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya”.

En ese momento, según su testimonio, se produjo un forcejeo por las llaves de la casa y de la moto. Al caerse, se rompió el asiento del vehículo de Santiago. “Me mira enojado porque amaba a su moto, y me dice ‘hija de p..., ¿qué hiciste? Te voy a matar’”, contó la adolescente.

La menor afirmó que corrió hacia el interior de la casa, pero que Santiago la siguió. “Me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía que me iba a matar, que ya lo tenía cansado”, detalló.

Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con su versión, tomó un cuchillo de la cocina. “Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”, declaró. La reacción fue inmediata: “En eso me dice ‘me diste en el corazón’. Se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”.

La zona en la que ocurrió el crimen del joven de 21 años (Foto: Google Maps).

La huida, la mentira y el miedo

Santiago intentó salir de la casa y ambos corrieron hacia afuera buscando ayuda. La joven aseguró que estaba en shock. En su declaración, negó haber llamado al 911, pero reconoció que sí pidió una ambulancia al 101. Admitió que mintió cuando dijo que su novio “se había enganchado con una reja”. “Lo dije porque tenía miedo de que me pegaran o me llevaran presa en ese momento”, explicó.

La adolescente escapó cuando llegó la Policía, por temor a represalias de la familia de Santiago. Del otro lado, los familiares del joven asesinado sostienen que ella ya había protagonizado episodios de violencia contra él e incluso lo había atacado en otras oportunidades.

El crimen de Santiago Nahuel López Monte

El hecho ocurrió el 26 de noviembre en una casa ubicada en Ceferino Namuncurá y Lituania, donde Santiago fue encontrado con dos heridas de arma blanca en el pecho.

Su novia, la principal acusada por el crimen, huyó tras la llegada de los equipos de emergencia y fue localizada dos días después.

La investigación intenta por estas horas reconstruir los últimos minutos de vida de Santiago López y determinar la responsabilidad penal de la adolescente detenida.

