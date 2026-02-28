La lista Celeste y Blanca - Unidos contra la ilegalidad se presentará a las elecciones internas del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, que se realizarán el 10 de marzo desde las 09:00 en la sede del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos (Bolívar 2958). La agrupación ya había obtenido más del 40% de adhesión en los últimos comicios.

Se trata de un grupo integrado por profesionales con trayectoria en los partidos de General Pueyrredon, General Alvarado, Mar Chiquita y Balcarce, con conocimiento institucional y una propuesta orientada tanto a las necesidades de los colegiados como a las de la comunidad y el turismo. Entre sus ejes se destacan el trabajo horizontal en control, formación y administración, y la lucha contra el ejercicio ilegal de la profesión y la usurpación de viviendas y terrenos, problemáticas que consideran centrales para abordar desde la sede institucional hacia el resto de la ciudad.

El Consejo Directivo de la lista está conformado por Fernando Carobino como presidente, Javier Mozo como secretario general, Laura Chavarri como secretaria de Actas, Horacio Robledo como tesorero, Melina Calvari como vocal titular 1, Diego Donsini como vocal titular 3, Andrea Paoli como vocal titular 5, Paola Magarzo como vocal suplente 1 y Diego O’Farrel como vocal suplente 4. El Tribunal de Disciplina está integrado por Nancy Larrea, Daniel Fernández Santía y Patricio Nelli Corchen como miembros titulares, y Claudia Eglantier y Elvira Tenaglia como suplentes. Los apoderados son Carlos Coste y María Laura Rivero como suplente.

“Defender la legalidad también es defender nuestra profesión”, afirmaron desde la agrupación. En ese sentido, proponen intensificar el control real de matrículas, realizar inspecciones diarias en la vía pública, aplicar tolerancia cero a franquicias y pseudofranquicias ilegales y sancionar el trabajo conjunto de algunos matriculados con empresas no habilitadas, en cumplimiento de la Ordenanza 25.029.

Asimismo, impulsan la conformación de una comisión activa ante fiscalía y autoridades para prevenir y resolver casos de usurpaciones, especialmente en el sur de Mar del Plata, General Alvarado, Mar Chiquita y Balcarce.

Otros ejes de acción incluyen la defensa del matriculado mediante la registración de empleados y campañas públicas para identificar a los martilleros autorizados, la igualdad de herramientas para el ejercicio profesional a través de un CRM propio del Colegio, capacitaciones y mejoras tecnológicas, la conversión de la carrera de Martillero en universitaria para su jerarquización, y la transparencia previsional para una administración racional de los aportes y una renovación institucional permanente.