Deportivo Norte, gran candidato al título, sin jugar de la manera que viene acostumbrado, se encontró con un Circulo Deportivo que se le plantó de entrada y lo complicó al jugarle de contra.

En el primer tiempo sin ser más que los “paperos”, después de un desborde de Joaquín González, que terminó con un centro que llego a desviar Fredes, Federico López se la llevó por delante para sellar el 1-0. Después del gol se vio lo mejor de Norte pero sin poder aumentar la diferencia. Luego de una gran contra que arranca en el área de Circulo con una duda y un reclamo de penal sobre Fredes, de la mano de Piñeiro el “Papero” se encontró con el empate.

En la segunda mitad bajó la intensidad del primer tiempo, pero nuevamente Norte sin tener su mejor tarde se encontró con el 2-1 de la mano de Joaquín González de cabeza. Cerca del final luego de una gran jugada de Piñeiro y Pacheco, recibió en soledad Leguizamón para sellar el 2-2 que depositaba el partido en los penales.

En los penales Norte casi sufre la derrota. Luego del penal que Neto le atajó a Rojas, pateó para ganar el “Papero” pero luego de una “canchereada” de Bianchio le permitió al local estirar la definición a la tanda de uno a uno. Falló Álvarez para Circulo mientas Mascetti estampo el suyo y Norte se metió en semifinales. Ahora va en busca del torneo que viene merodeando hace algunos años. Se medirá contra el duro Banfield.

Banfield de muy mal primer tiempo, donde River se fue al descanso ganando 2-0 luego de un golazo desde afuera del área de Lucas Fernández y un zurdazo cruzado de Ogas. En el complemento el local se le fue encima y logró pasar por arriba a River quien resistió hasta el minuto 42 donde Leiva saco un tiro lejano que entro pegado al palo para que al minuto 47 “pájaro” estampe el empate. En los penales, Salvini fue figura y el equipo portuense se metió entre los cuatro mejores del Clausura.

Quilmes, la sorpresa del torneo. Eliminó a Atlético Mar del Plata, bicampeón anual y al campeón del Torneo Apertura. El “Cervecero” de gran presente se puso en ventaja con un gol tempranero de Simon. Atlético, que no logro su mejor versión, logró el empate faltando 20 minutos, pero no pudo conseguir la victoria en los penales. Puente, arquero de Quilmes, pudo contener dos penales lo que le permitió al visitante meterse en semifinales. Jugará contra San Isidro.

San Isidro no dejo dudas una vez más. Se llevó puesto a Independiente con un contundente 3-0 y mostró la jerarquía de su plantel para disputar esta clase de partidos.

Vale recordar que luego de la eliminación de Atlético Mar del Plata habrá final anual. El “Decano” espera rival para poder quedarse con un nuevo título este año.

Los cuatro semifinalistas deberán esperar para saber dónde jugarán. La Liga Marplatense de Futbol anunció que las semifinales serían en cancha neutral y en caso de empate todo se definirá desde el punto penal.

La final del Torneo Clausura ya tiene sede: el Estadio José María Minella.