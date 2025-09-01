Las elecciones provinciales de este domingo en Corrientes marcaron un fuerte contraste entre el triunfo del oficialismo y la debacle de La Libertad Avanza. Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, ganó en primera vuelta con más del 50%, mientras que el libertario Lisandro Almirón quedó relegado al cuarto lugar.

El resultado sorprendió incluso a referentes del espacio violeta, que habían apostado a consolidar presencia en el interior antes de las legislativas bonaerenses. Sin embargo, Almirón apenas superó el 10% de los sufragios, quedando detrás del peronista Martín “Tincho” Ascúa y de Ricardo Colombi, de ECO.

Durante la campaña se registraron incidentes que incluyeron disturbios en el cierre encabezado por Karina Milei y denuncias de faltantes de boletas en las escuelas. El propio presidente Javier Milei compartió en redes sociales videos en los que acusaba al oficialismo de repartir mercadería con propaganda política.

Desde La Libertad Avanza responsabilizaron al gobernador Valdés por los hechos de violencia que empañaron la recorrida de cierre. El mandatario radical, por su parte, desestimó esas acusaciones y calificó el episodio como un simple “forcejeo”.

El traspié en Corrientes representa un llamado de atención para la estrategia electoral libertaria, que deberá reacomodarse a tan solo una semana de los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo nacional busca dar el golpe frente al peronismo con el respaldo del PRO.

Fuente: Infobae