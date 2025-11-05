La Justicia Electoral confirmó anoche el resultado definitivo de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza (LLA) logró una victoria por 29.354 votos sobre Fuerza Patria, el espacio peronista encabezado por Jorge Taiana.

De esta forma, se ratificó el triunfo del oficialismo en el distrito más poblado del país, que había sido anticipado en el recuento provisorio. La diferencia final fue más estrecha que la informada el 26 de octubre, pero no alcanzó para revertir el resultado.

Según los datos oficiales, LLA obtuvo 3.649.988 votos, mientras que Fuerza Patria reunió 3.620.634. En tercer lugar se ubicó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) con 443.254 sufragios, seguido por Propuesta Federal para el Cambio, con 246.246.

El conteo definitivo estuvo a cargo del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, junto al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, y la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan.

La diferencia con el escrutinio provisorio fue de algo más de 17 mil votos. En aquella jornada, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos había anunciado la victoria libertaria por 46.600 sufragios.

El resultado en Buenos Aires consolidó el crecimiento electoral del oficialismo y confirmó el ascenso político de Diego Santilli, quien encabezó la lista ganadora y será designado ministro del Interior en el nuevo gabinete.

En paralelo, la Junta Electoral convocó a los apoderados de todas las fuerzas a una audiencia este jueves 6 de noviembre, donde podrán presentar observaciones o protestas vinculadas al escrutinio.

El panorama en el resto del país también mostró resultados ajustados. LLA logró imponerse por márgenes mínimos en Chaco y Chubut, mientras que el peronismo retuvo La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz, todas con diferencias inferiores al 1%.

Con este cierre, el oficialismo refuerza su presencia legislativa y ratifica el efecto Milei en el electorado bonaerense, mientras que el peronismo busca reorganizar su estrategia de cara a un nuevo escenario político en la provincia más determinante del país.

