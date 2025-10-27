En un escenario que contrasta fuertemente con las elecciones bonaerenses de septiembre, La Libertad Avanza se posiciona al frente por menos de un punto de diferencia sobre Fuerza Patria, de acuerdo con los primeros datos oficiales difundidos por la Dirección Nacional Electoral, con el 95% de las mesas escrutadas.

Los resultados preliminares otorgan un 41,50% a la lista libertaria encabezada por Diego Santilli, mientras que Jorge Taiana obtiene el 40,86%. En tercer lugar se ubica Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con 5,03%, y en cuarto puesto aparece Propuesta Federal para el Cambio, liderada por Fernando Burlando, con 2,79%, seguida por Provincias Unidas, de Florencio Randazzo, con 2,45%.

Más de 36 millones de argentinos estaban habilitados para votar en una jornada que se desarrolló con normalidad y que por primera vez implementó la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional.

En la provincia de Buenos Aires, el oficialismo buscaba retener su hegemonía en la Cámara de Diputados, mientras que el espacio libertario apostó a consolidar su peso legislativo tras los comicios presidenciales de 2023.

