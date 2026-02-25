La reconfiguración se concretó durante la sesión preparatoria del martes, convocada para renovar la conducción del Senado de cara al período legislativo 2026. En una maniobra coordinada con aliados provinciales y otras fuerzas políticas (incluyendo sectores de la Unión Cívica Radical y Propuesta Republicana) el oficialismo impuso un esquema de integración que relegó al peronismo de la mesa de conducción.

La presidencia provisional del Senado continuará en manos del senador libertario Bartolomé Abdala, mientras que la vicepresidencia (un lugar que tradicionalmente correspondía a la primera minoría) fue asignada a Carolina Moisés, quien horas antes había abandonado el bloque justicialista para conformar el espacio Convicción Federal junto a Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.

Además, la vicepresidencia primera fue ocupada por Carolina Losada (UCR) y la segunda por Alejandra Vigo, esposa del exvicegobernador Juan Schiaretti. Con esta distribución, el bloque kirchnerista quedó sin representación en ningún cargo de la mesa aunque mantiene su posición parlamentaria como principal minoría.

En el recinto se vivieron momentos de tensión. Desde el bloque justicialista criticaron el procedimiento y la interpretación del reglamento. El jefe de la bancada, José Mayans, calificó la estrategia oficialista como una “política del atropello” y cuestionó las formas empleadas, aunque remarcó que no objetaban los nombres propuestos sino el modo de decisión.

La votación se realizó por medios electrónicos y arrojó 45 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención, ubicada en la figura de Guillermo Andrada, quien evitó pronunciarse en el momento de respaldar o rechazar la candidatura de su propia compañera de bloque.

En la misma sesión también se incorporó con apoyo unánime la designación de los representantes del Senado ante la Auditoría General de la Nación (AGN). En ese ámbito, se acordó que cada fuerza tenga su representante: Mariano Piazza (LLA), Luis Naidenoff (UCR) y Francisco Javier Fernández (Unión por la Patria).