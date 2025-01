La diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó un proyecto de ley para quitarle la custodia a la ex primera dama Fabiola Yañez, tras la difusión del video donde se la ve cenando en un lujoso restaurante de Madrid.

“Sobre el caso de Fabiola Yáñez y el beneficio de estar custodiada con el bolsillo de todos los argentinos en España mientras mantenía una cita amorosa, decidí presentar un proyecto de ley para eliminar las custodias en el exterior de exmandatarios. Tampoco les será extensible en mi iniciativa el beneficio a los familiares directos y estarán limitadas por tres periodos”, escribió la diputada de La Libertad Avanza en su cuenta de X.

El objetivo de la iniciativa es “optimizar el gasto público y fortalecer la estructura de seguridad presidencial”. El proyecto limita el tiempo que duran las custodias a12 años y deja fuera a los familiares directos del Presidente, pero solo en el territorio argentino.

“Al establecer límites claros y razonables en la asignación de custodias, se busca alcanzar un equilibrio adecuado entre las necesidades de protección y los principios de equidad y sostenibilidad en el gasto público”, se lee en los argumentos del proyecto.

“En conclusión, el presente proyecto de ley refleja el compromiso del Estado con la seguridad de sus máximos representantes y la administración eficiente de los recursos públicos. Al establecer límites claros y razonables en la asignación de custodias, se busca alcanzar un equilibrio adecuado entre las necesidades de protección y los principios de equidad y sostenibilidad en el gasto público”.

Yañez fue vista celebrando la llegada del 2025 en La Única Madrid, un lujoso restaurante de la capital española, acompañada de su nueva pareja. Las imágenes fueron difundidas por alguien que la filmó dentro del lugar y se volvió un escándalo.

El presidente Javier Milei le pidió a la Justicia que revise si es necesario que la ex primera dama mantenga su custodia oficial.

“Le pedí a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente. Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”, escribió el presidente en la red social.

“Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia”, respondió la ministra por la misma red social.

El video de Yañez reavivó la polémica por el costo de su custodia en el extranjero. Según trascendió, el Estado argentino habría destinado alrededor de 480 mil dólares desde diciembre de 2023 en su seguridad.

El menú fijo del lugar para esa noche costaba €250 euros por persona, equivalente a más de 319.000 pesos argentinos al valor del euro blue, e incluía la comida más barra libre de bebidas.

