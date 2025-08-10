Confirmaron que el partido tiene previsto un acto masivo en el club Atenas de La Plata este jueves a las 17 horas, con la participación de Milei y casi toda la cúpula ministerial. La orden interna es que todos los funcionarios estén presentes para “hacer explotar” el evento, que servirá como puntapié inicial para consolidar la campaña.

Este será el segundo acto público de Milei en la campaña bonaerense, luego de su primera aparición en La Matanza, un distrito históricamente peronista y adverso para los libertarios. En ese contexto, la campaña intenta aprovechar la imagen y el discurso de Milei para captar votos, especialmente en distritos competitivos.

En La Plata, donde el candidato a diputado provincial es Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y funcionario del Ministerio de Defensa, las expectativas son moderadas a optimistas. Algunos sondeos muestran una paridad técnica con el oficialismo municipal, mientras que otros anticipan un posible liderazgo de LLA en la Octava Sección Electoral.

La estrategia del partido, bajo la coordinación de Sebastián Pareja y con asesoría de Santiago Caputo, se ha orientado a acciones de alto impacto para combatir la apatía electoral que predomina en varios distritos.

La prioridad es fortalecer la presencia de sus candidatos en secciones donde los números son ajustados, con especial foco en la Segunda, Cuarta, y Tercera Secciones, además de la Primera, donde confían en una victoria.

Fuente: Infobae