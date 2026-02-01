El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Luis Ontiveros presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el gobierno de Axel Kicillof detalle la ejecución del programa Escuelas Abiertas en Verano, la iniciativa provincial que funciona durante enero como colonia de vacaciones para niños y adolescentes en edad escolar.

Ads

El programa, coordinado por la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, ofrece actividades recreativas, deportivas y culturales, además de alimentación diaria para los participantes.

Ontiveros solicitó información precisa sobre los fondos transferidos a cada Consejo Escolar, los criterios de asignación y la distribución del dinero entre las escuelas que actúan como sedes. También pidió conocer los cupos del Servicio Alimentario Escolar, la asistencia diaria registrada, los cupos autorizados por establecimiento y los procedimientos para la devolución de alimentos no utilizados cuando la asistencia resulta menor a la prevista.

Ads

Puede interesarte

“El objetivo es esclarecer el destino de los alimentos y mercadería no consumidos y verificar si existieron mecanismos formales de control para evitar usos indebidos”, sostuvo el legislador libertario.

El pedido de informes incluye además un relevamiento del personal docente y no docente asignado al programa, los inscriptos en el Espacio de Administración de Vacantes y si las escuelas contaron con planteles adecuados durante todo el período de funcionamiento.

Ads

Desde la Secretaría de Asuntos Docentes recordaron que para cubrir cargos en Escuelas Abiertas en Verano se requieren títulos específicos, como guardavidas o docente de Educación Física, inscripción en listas de emergencia y antecedentes laborales, entre otros requisitos.

El pasado 12 de enero, Kicillof encabezó el lanzamiento oficial del programa 2026 en General Alvarado, donde destacó que la iniciativa alcanza a más de 223 mil chicos y jóvenes y cuenta con 1.724 sedes en los 135 municipios bonaerenses.

“Es una política pública gratuita que permite a las familias acceder a una colonia de verano mientras continúan con sus actividades laborales, producto de una inversión importante del Estado provincial”, remarcó el gobernador.

Ads

Fuente: Diputados bonaerenses