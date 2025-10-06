La alianza oficialista presentó la solicitud ante la Justicia Electoral tras la renuncia de José Luis Espert. El argumento se centra en garantizar la paridad de género y la transparencia del proceso.

La coalición La Libertad Avanza formalizó este lunes ante la Justicia Electoral el pedido de reemplazar a José Luis Espert por Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional y solicitó la reimpresión de las boletas únicas de papel de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La presentación fue realizada por los apoderados de la alianza —Alejandro Ángel Carrancio, Juan Esteban Osaba y Luciano Martín Gómez Alvariño— y se fundamentó en la necesidad de “preservar la paridad de género y la transparencia del proceso electoral”, según se desprende del escrito presentado ante la Junta Electoral.

El pedido llega luego de la renuncia formal de Espert, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales, y de las postulantes Lucía Elizabeth Bernardoni (ubicada en el puesto 34) y María Gabriela Gobea (quinto lugar). En todos los casos, los apoderados acompañaron la documentación firmada por los renunciantes y solicitaron que se realice el corrimiento de los candidatos del mismo género, conforme lo establece el artículo 7° del Decreto 171/2019, reglamentario de la Ley 27.412 de Paridad de Género.

El planteo incluye que Santilli ocupe el primer lugar en la nómina en reemplazo de Espert, y que se ajusten los restantes nombres para mantener la alternancia entre hombres y mujeres, tal como establece el artículo 60 bis del Código Nacional Electoral.

Sin embargo, la solicitud generó rechazo en distintos sectores de la oposición. La lista que encabeza Fernando Gray presentó una impugnación ante la Justicia para evitar los cambios en las boletas, mientras que desde Fuerza Patria anticiparon que harán lo mismo.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al costo económico que implicaría una reimpresión generalizada de boletas. Estimaciones preliminares calculan que el gasto adicional podría oscilar entre 10 y 12 millones de dólares, aunque La Libertad Avanza no precisó quién asumiría el financiamiento de esa tarea.

Además del trámite ante la Junta Electoral, el apoderado de la coalición oficialista realizó una presentación complementaria ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, para notificar formalmente la renuncia de Espert.

La definición sobre el reemplazo y la reimpresión quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá resolver si autoriza la modificación solicitada por el oficialismo y cómo se implementará en el cronograma electoral.