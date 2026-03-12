Carlos Cisneros, diputado de Unión por la Patria e integrante de La Bancaria

La diputada nacional Lilia Lemoine, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que la Comisión de Asuntos Constitucionales evalúe sanciones disciplinarias y el eventual desafuero del legislador tucumano Carlos Aníbal Cisneros, de Unión por la Patria.

Ads

La iniciativa se apoya en el pedido de declaración indagatoria que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz formuló contra Cisneros en una causa por presunta trata de personas.

El juzgado federal a cargo del magistrado Guillermo Díaz Martínez notificó a la Cámara sobre la situación procesal del legislador, procedimiento habitual cuando una causa judicial involucra a un miembro del Congreso. Lemoine invocó el artículo 66 de la Constitución Nacional y pidió tratamiento urgente. La diputada libertaria Silvana Giudici también se pronunció en el mismo sentido y sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad institucional de permitir que la investigación avance sin obstáculos.

Ads

Puede interesarte

La causa tiene su origen en el caso Vélez. En 2022, una joven denunció una presunta violación grupal contra futbolistas del club en un hotel de Tucumán. Los jugadores imputados fueron sobreseídos, decisión cuestionada por la denunciante. A partir de derivaciones de ese expediente, la Justicia federal comenzó a investigar posibles delitos de trata de personas y manipulación de la víctima, lo que generó una causa separada que involucra a Cisneros y a otras personas.

El diputado rechazó las acusaciones. Explicó que él y el sindicato La Bancaria —del que es secretario de Administración— brindaron asistencia y contención a la denunciante a través de una secretaría de derechos humanos y género.

Ads

Según Cisneros, la denuncia por trata fue presentada por uno de los futbolistas sobreseídos como represalia por ese acompañamiento. Afirmó que se presentará ante la Justicia cuando sea convocado y cuestionó el funcionamiento de la justicia provincial tucumana en el marco del caso.

La comisión que deberá dictaminar sobre el pedido está presidida por el diputado libertario Nicolás Mayoraz. Si emite dictamen favorable, el desafuero deberá ser votado por el pleno de la Cámara.

Fuente: Infobae