El Juzgado Federal en lo Penal y Electoral N°1 de La Plata otorgó la personería jurídica provisoria a La Libertad Avanza como partido político en el territorio bonaerense, que tendrá como autoridades a Sebastián Pareja como presidente y al diputado provincial marplatense Alejandro Carrancio como vicepresidente.

Tras el pedido formalizado el pasado 11 de junio por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, y el propio Pareja, La Libertad Avanza consiguió este miércoles el sello provisorio en la Provincia más poblada del país. para obtener el sello definitivo, en noviembre deberá acreditar en la Justicia al menos 4.000 afiliaciones.

Según la resolución del juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, en el expediente N° 209/2024, La Libertad Avanza obtuvo “la personería jurídico-política provisoria como partido de distrito, con derecho exclusivo al nombre partidario adoptado”.

Juez Ramos Padilla.

En ese sentido, Ramos Padilla no dio lugar a la oposición presentada por la política entrerriana Carina Ivaskov, tras esgrimir que tiene registrado el nombre de La Libertad Avanza en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

“La oponente no ha acreditado en estos actuados la representación que alega. Este hecho es suficiente para rechazar per se la oposición formulada, debido a la falta de legitimidad según lo establecido en el artículo 57 de la ley 23.298. El registro de nombre que invoca basado en la ley de marcas no importa impedimento para su utilización por parte de la agrupación política en formación”, fundamentó el magistrado.

De esta manera, para que La Libertad Avanza obtenga la personería jurídica definitiva en la provincia de Buenos Aires deberá acreditar, dentro del plazo de 150 días, a partir de este jueves, “la afiliación de 4.000 electores acompañando conjuntamente con las fichas respectivas”.

La mayoría se la pasa hablando, nosotros estamos trabajando para que la provincia de Buenos Aires sea Liberal



VIVA LA LIBERTAD CARAJO@gabonjo @CeciMartinezMDP @erecalt https://t.co/D9wu6WDJ4H — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) June 27, 2024

“Hoy logramos el reconocimiento provisorio. Ahora vamos a buscar las 4.000 afiliaciones para tener la herramienta electoral que nos permita siempre ser la alternativa al populismo que tanto daño le ha hecho a los bonaerenses”, celebró el titular de bloque de La Libertad Avanza en el Senado provincial, Carlos Curestis.

Cabe destacar que, Curestis fue oficializado este miércoles como tesorero de La Libertad Avanza a nivel provincial. Mientras que los apoderados partidarios serán Alejandro Carrancio, Juan Esteban Osaba y Sebastián Pareja.