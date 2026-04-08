La iniciativa, fue presentada por el diputado Héctor Gray, y forma parte de un paquete más amplio de cambios que el sector libertario viene promoviendo con la mira puesta en el mediano plazo, especialmente hacia el escenario electoral de 2027. Entre los principales ejes, se destaca la eliminación del actual sistema bicameral (compuesto por Senado y Cámara de Diputados) para reemplazarlo por un único cuerpo legislativo.

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Según plantean desde el espacio, el objetivo central de la propuesta es reducir el gasto público y simplificar el funcionamiento del Estado provincial. La idea se enmarca en una visión más amplia que apunta a un “achicamiento” de la estructura estatal y a una mayor eficiencia en la toma de decisiones políticas.

El principal impulsor de estas reformas en territorio bonaerense es Sebastián Pareja, quien viene trabajando junto a un equipo de especialistas en derecho constitucional para delinear los cambios necesarios. En ese sentido, ya se conformó un consejo de expertos con el objetivo de avanzar en proyectos de “gran calado” que podrían derivar en una reforma constitucional.

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Desde La Libertad Avanza reconocen que no cuentan con los votos suficientes para avanzar en lo inmediato, aunque apuestan a instalar el debate en la agenda pública como parte de su estrategia política.

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