La Libertad Avanza presentó en simultáneo 269 proyectos en 116 municipios de la provincia de Buenos Aires para reducir o eliminar tasas municipales y simplificar trámites administrativos, una iniciativa impulsada por 396 concejales del espacio con el objetivo de trasladar a los distritos locales la agenda de baja de impuestos del Gobierno nacional.

La ofensiva política fue comunicada previamente al presidente Javier Milei y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza, quienes dieron su aval a la estrategia orientada a instalar el debate sobre la presión fiscal municipal y su impacto en la actividad económica.

El paquete legislativo contempla 138 proyectos para eliminar tasas municipales, 120 iniciativas destinadas a reducir tributos locales y 11 propuestas orientadas a simplificar trámites administrativos vinculados con la actividad comercial y productiva.

Desde el espacio sostienen que la presión fiscal municipal genera sobrecostos para el sector privado y afecta la competitividad local. En ese sentido, las iniciativas buscan revisar tributos considerados desactualizados o sin contraprestación, además de reducir la carga burocrática que enfrentan comerciantes, pymes y emprendedores.

“Somos un partido que cumple lo que promete. Ya lo dijo el presidente Milei en Junín el año pasado: es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos”, afirmó el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Entre los ejemplos citados por dirigentes del espacio aparece el municipio de Morón, donde -según señalaron- aún se cobra una tasa creada durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en 2020. También mencionaron el caso de Carlos Tejedor, donde existe un tributo vinculado al movimiento de ganado, y el de Cañuelas, con una tasa por desinfección de vehículos de transporte.

La iniciativa se anunció en medio del debate sobre la presión fiscal en el ámbito municipal. En ese contexto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó recientemente un sitio web del Gobierno nacional que publica las tasas municipales vigentes en distintos distritos, con el objetivo de transparentar los tributos locales.

Además, desde La Libertad Avanza anticiparon que presentarán en la Legislatura bonaerense un proyecto para declarar de interés provincial la iniciativa de reducción de tasas municipales impulsada por sus concejales.

Según explicó Pareja, la propuesta busca abrir una discusión más amplia sobre la presión fiscal, la eficiencia del gasto público y la calidad de los servicios brindados por los gobiernos locales. El avance de los proyectos dependerá de las mayorías políticas en cada concejo deliberante.

Fuente: con información de Infobae