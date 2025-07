Según el texto ingresado en la Legislatura provincial, el pedido de informes apunta a obtener datos precisos sobre el funcionamiento del servicio, los contratos vigentes, criterios de licitación, interrupciones registradas y la cantidad de alumnos perjudicados por la falta de transporte en zonas agrarias sin acceso al sistema público.

Desde el bloque libertario aseguran que unos 9.000 estudiantes rurales están actualmente afectados por la suspensión del servicio, en su mayoría por demoras administrativas, falta de presupuesto o errores en las licitaciones.

“No se trata de un hecho aislado, sino de una prueba más de cómo el aparato estatal, sobredimensionado e ineficiente, termina perjudicando a quienes debería proteger”, afirmaron los legisladores de LLA.

Además, el proyecto también exige saber cuáles son los criterios oficiales para cerrar escuelas rurales por baja matrícula, y por qué en algunos casos se opta por integrar a los alumnos a otros establecimientos a través del servicio de transporte, en lugar de sostener las instituciones cercanas.

Uno de los casos citados es el de la Escuela Rural N°39 del partido de Lincoln, donde denuncian un Estado ausente que no garantiza ni la apertura del establecimiento ni el traslado de los alumnos a otros centros educativos.

Desde el espacio que responde al presidente Javier Milei, remarcaron: “No se cuestiona que los chicos deban ir a la escuela, lo que se discute es por qué se sigue apostando a un modelo estatal ineficaz que no logra cumplir ni su función más básica”.

“El objetivo no es solo tener respuestas técnicas, sino poner en evidencia que el modelo está agotado. Si el Estado no puede garantizar el acceso a la educación rural, al menos que no se convierta en un obstáculo”, concluyeron.

Fuente: Diputados bonaerense