Este domingo concluyeron los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, con una jornada que marcó un test clave de cara a las elecciones generales de octubre.

La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, se reunió en su búnker en La Plata para seguir de cerca el escrutinio provisorio. Se esperaba la presencia de los principales candidatos del espacio mientras aguardaban los primeros resultados.

En Mar del Plata, la atención se centró en la elección de concejales, con Fernando Muro de La Libertad Avanza, Mariana Cuesta de Fuerza Patria y Gustavo Pulti de Acción Marplatense disputando la preferencia del electorado. Los resultados de estos comicios definirán el equilibrio de poder en el municipio.

A nivel provincial, la elección legislativa se desarrolló con normalidad y los primeros datos oficiales comenzaron a difundirse a medida que se completaba el conteo de las mesas. El desenlace de la votación tendrá un impacto significativo en la configuración política de la provincia y en la proyección de los distintos espacios políticos para los próximos años.

La jornada se vivió con gran expectativa, con los principales actores políticos atentos al escrutinio que determinará el rumbo del panorama bonaerense y su influencia en el escenario nacional.

