La Libertad Avanza avanza en una estrategia para sumar diputados y alcanzar un bloque de 100 legisladores propios antes de fin de año. Con 88 bancas confirmadas, el oficialismo apunta a consolidarse como primera minoría en la Cámara y tener el control de las principales comisiones durante las sesiones extraordinarias donde se debatirá el Presupuesto 2026.

El plan fue diseñado en Casa Rosada por Karina Milei junto a Martín Menem y Diego Santilli, quienes encabezan las negociaciones para incorporar nuevos aliados, especialmente del PRO, tras las tensiones entre Javier Milei y Mauricio Macri. El objetivo es recuperar el dominio de la Cámara baja, perdido en marzo, cuando la oposición impuso leyes rechazadas por el Gobierno.

Desde las elecciones, el bloque libertario creció de 37 a 43 miembros y ya suma 88 legisladores. Entre los posibles pases figuran el santafesino Alejandro Bongiovanni y la eventual llegada de Lorena Petrovich, cercana a Patricia Bullrich, si se confirma la salida de Silvia Lospennato. Además, se barajan conversaciones con exreferentes del PRO y con la diputada Verónica Razzini, del espacio Futuro y Libertad.

Aun así, para sancionar el Presupuesto y los proyectos laborales y tributarios, el oficialismo necesitará acuerdos con los gobernadores “dialoguistas”. Adorni y Santilli ya iniciaron contactos con Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llayorda (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan), buscando garantizar el quórum de 129 votos.



Del otro lado, el bloque peronista que preside Germán Martínez atraviesa un momento de introspección y tensión interna. La derrota electoral reavivó las diferencias entre el Frente Renovador, La Cámpora y los espacios provinciales. Por ahora, la mayoría apuesta por mantener la unidad en un interbloque, aunque no se descarta una futura reconfiguración.

Con el Congreso como campo de batalla central, el oficialismo de Milei busca ampliar su músculo legislativo antes de fin de año, mientras el peronismo intenta evitar un quiebre. La pulseada por el control de la Cámara marcará el tono político de las próximas sesiones extraordinarias y definirá el rumbo del Presupuesto 2026.

Fuente: NA