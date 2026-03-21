El mundo del periodismo deportivo despide este sábado a Ernesto Cherquis Bialo en un velatorio que se realiza en la Legislatura porteña, donde se espera una importante concurrencia de familiares, colegas y personalidades del ámbito deportivo.

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La ceremonia se lleva a cabo en un espacio cargado de simbolismo, ya que allí había sido distinguido como personalidad destacada en reconocimiento a su extensa trayectoria. El homenaje se convirtió en el punto de encuentro para quienes buscan darle un último adiós a una de las voces más influyentes del periodismo argentino.

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Durante la jornada, distintas figuras del deporte y los medios se acercan para despedirlo y acompañar a su entorno íntimo en un clima de respeto y emoción. El velatorio refleja el impacto que tuvo su carrera, marcada por más de seis décadas de trabajo en gráfica, radio y televisión.

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El último adiós se da en un contexto de profunda conmoción en el ambiente periodístico, que reconoce en Cherquis Bialo a un referente y maestro de generaciones. Sus restos son velados en una ceremonia abierta que permite a colegas y allegados rendirle homenaje y destacar su legado.

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