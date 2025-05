Los habitantes del principal distrito del país votarán dos veces este año: el 7 de septiembre con la tradicional lista sábana para elegir legisladores, concejales y consejeros escolares, y el 26 de octubre con la boleta única de papel para diputados nacionales.

La sanción del proyecto significó un avance para Kicillof en cuanto a la definición del cronograma para las legislativas, aunque el balance para el gobernador quedó a mitad de camino porque también pretendía que se modificaran los plazos para presentar las candidaturas, en línea con un pedido de la Junta Electoral.

La votación fue a mano alzada, con el apoyo de más de dos tercios de los presentes, y luego arrancaron las exposiciones. Rechazaron la ley los diputados de izquierda Guillermo Pacagnini y María Laura Cano.

Puede interesarte

El debate posterior a la sanción de la ley quedó cruzado por la nueva puja entre Kicillof y el kirchnerismo. El gobernador enfatiza en adelantar la inscripción de las candidaturas, para que el cierre no sea un mes antes de la elección como lo establece la ley vigente sino 70 días antes, con el argumento de que no habrá tiempo para validar los más de 10 mil postulantes, imprimir las boletas y preparar los comicios de manera adecuada.

Los integrantes de la Junta Electoral mantuvieron una reunión con los jefes de bloque en la previa a la sesión: no asistió Facundo Tignanelli, el titular de Unión por la Patria que responde a Máximo Kirchner.

“No se puede tolerar que nosotros que somos oficialismo, que fuimos en una lista con el gobernador, seamos los que pongamos palos en la rueda”, sacó a la luz la interna en pleno recinto Susana González, una de las diputadas del sector de Kicillof.

Puede interesarte

Antes, Gustavo Pulti también había reclamado al kirchnerismo por la resistencia a avalar las modificaciones al cronograma electoral. “La Legislatura está procrastinando y por eso se aleja de la gente. No se puede hacer una elección si no tiene plazos. ¿Dónde se justifica este diferimiento de la definición de los plazos electorales? No son los que necesita el gobernador, son los que necesita la Junta Electoral”, planteó.

En el cierre del debate, Tignanelli replicó las críticas. “Pareciera un disfrute seguir discutiendo temas”, aguijoneó el referente de La Cámpora. “A mi humilde entender la ley no es taxativa, habla de plazos mínimos. Se podría reglamentar esa situación, todos buscamos que la elección se desarrolle de la mejor manera posible”, argumentó.

El radical Diego Garciarena también planteó que la ley establece que las candidaturas deberán presentarse “como mínimo” un mes antes, por lo que Kicillof podría definir por decreto una fecha con mayor anticipación. Desde la gobernación negaron que el mandatario provincial tuviera esa facultad.

Puede interesarte

Diputados de otros bloques expusieron la sorpresa por los términos del debate interno entre los legisladores peronistas. “Un poco fuerte”, ironizó Florencia Retamozo, del PRO, la siguiente oradora luego de González. “No es un problema de procrastinación, el problema es que se están peleando hace cuatro meses. Es una comedia de enredos”, calificó Guillermo Castello, de La Libertad Avanza.

Al inicio del debate en comisión por los plazos, este martes, fueron invitados Carlos Bianco -ministro de Gobierno-, Hilda Kogan -titular de la Corte Suprema bonaerense y de la Junta- y el juez federal con competencia electoral nacional Alejo Ramos Padilla.

Para Kicillof forma parte de la “maniobra dilatoria” de sus rivales internos. “Fue una sucesión de bochornos. Deberían haberse votado los cambios en esta sesión, porque la suspensión de las PASO sin los plazos no soluciona nada”, insistió un integrante del Gabinete bonaerense, y deslizó que los comicios de septiembre quedarán en riesgo en caso de mantenerse las fechas actuales: “La Junta mandó notas a ambas Cámaras diciendo que con estos plazos es materialmente imposible realizar esta elección”.

Fuente: Clarín