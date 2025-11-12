Este miércoles, la Cámara de Diputados bonaerense sesiona con la intención de darle ingreso formal al proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobernador Axel Kicillof. Pero no será una sesión más: sobre la mesa también podría tratarse la condonación de las millonarias deudas que los municipios mantienen con la Provincia por los fondos otorgados durante la pandemia.

Ads

Se trata de un proyecto impulsado en conjunto por sectores del radicalismo, el PRO y La Cámpora, que propone eliminar las obligaciones contraídas por los municipios a través del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal, conocido como Fondo Covid, y del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales creado en 2023. En total, la suma alcanza los $7.900 millones.

Puede interesarte

El texto, que lleva las firmas de los diputados Diego Garciarena (UCR), Valentín Miranda (UCR), Berenice Latorre (La Cámpora), Juan de Jesús (FdT) y Matías Ranzini (PRO), había sido frenado en mayo por el propio Ejecutivo cuando Kicillof envió un pedido de endeudamiento que suspendía temporalmente esas deudas. Ahora, ante el inicio del tratamiento del Presupuesto, la oposición vuelve a instalar el tema.

Ads

“Si el Presupuesto no contempla la condonación, vamos a tener que avanzar con el proyecto”, advirtió Garciarena. La oposición plantea la medida como condición para debatir la “ley de leyes” que necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras: 31 en el Senado y 61 en Diputados.

Puede interesarte

El oficialismo enfrenta una doble presión: no solo debe negociar con los bloques opositores para garantizar la aprobación del Presupuesto, sino también contener a su propio frente interno. Legisladores de La Cámpora ya manifestaron críticas a la distribución del Fondo de Fortalecimiento Municipal, al que acusan de ser restrictivo y dependiente del endeudamiento.

Ads

Si bien Kicillof apunta a sancionar la ley antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, el clima parlamentario anticipa una negociación intensa. En juego no solo está el futuro del Presupuesto, sino también el reparto de fondos para obras y seguridad, cargos estratégicos en organismos estatales y, en particular, la posibilidad de dar alivio fiscal a los 135 municipios bonaerenses.

Fuente: Diputados bonaerenses