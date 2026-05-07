La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió una medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a garantizar partidas presupuestarias para universidades públicas. La decisión se tomó luego de un recurso presentado por el Ejecutivo contra un fallo de primera instancia.

Ads

La resolución judicial había ordenado actualizar y asegurar fondos destinados al funcionamiento universitario frente al impacto de la inflación y el ajuste presupuestario. Sin embargo, ahora la Cámara dejó sin efecto provisoriamente esa medida hasta que se resuelva el planteo de fondo.

Desde el Gobierno sostienen que la cautelar interfería en facultades propias del Poder Ejecutivo vinculadas a la administración del presupuesto nacional. En tanto, sectores universitarios y gremiales vienen advirtiendo sobre dificultades para afrontar gastos de funcionamiento, salarios y actividades académicas.

Ads

El conflicto por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre las universidades públicas y la administración de Javier Milei durante los últimos meses, con movilizaciones y reclamos en distintos puntos del país.

Puede interesarte

Ads