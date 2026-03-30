La resolución fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, donde el juez laboral Raúl Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la central sindical. La misma alcanza puntos centrales de la normativa, entre ellos modificaciones vinculadas a la Ley de Contrato de Trabajo, el derecho de huelga, la representatividad sindical y la derogación de la ley de teletrabajo.

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El fallo tiene carácter cautelar, lo que implica que la suspensión es provisoria hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados. En ese sentido, la Justicia consideró que su aplicación podría generar efectos que luego resultarían difíciles de revertir.

La presentación fue impulsada por la CGT, que sostiene que la reforma afecta derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, como la protección contra el despido, la negociación colectiva y la libertad sindical.

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La decisión se da en el marco de una estrategia más amplia del sindicalismo para frenar la aplicación de la ley en los tribunales. De hecho, en las últimas semanas hubo fallos contradictorios, mientras algunos juzgados rechazaron medidas cautelares similares, otros comenzaron a hacer lugar a los planteos gremiales.

El fallo reaviva la discusión sobre la reforma laboral, una de las iniciativas más relevantes del Gobierno de Javier Milei, orientada a flexibilizar el mercado de trabajo y modificar aspectos estructurales del sistema vigente.

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