La Justicia platense rechazó el pedido de salidas laborales presentado por Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, quien solicitó autorización para trabajar mientras cumple arresto domiciliario en el marco de una causa por homicidio culposo con dolo eventual.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, que evaluó el planteo realizado por la defensa de la joven, imputada por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida en abril de 2024 durante una picada ilegal en la capital bonaerense.

Según se desprende del fallo, Alvite había solicitado permiso para desempeñarse como niñera, argumentando la necesidad de reinsertarse laboralmente mientras permanece bajo prisión domiciliaria en una vivienda de City Bell.

El juez Claudio Bernard rechazó la solicitud al considerar que la propuesta laboral no estaba debidamente acreditada y que no existen mecanismos de control suficientes, como monitoreo electrónico, que permitan supervisar el cumplimiento efectivo de la medida.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la combinación de una oferta laboral no verificada y la falta de control podría desnaturalizar el régimen de arresto domiciliario, tal como fue otorgado en el marco de la prisión preventiva.

Alvite permanece a la espera del juicio oral y, en caso de ser hallada culpable, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión. En el mismo proceso judicial también será juzgada Valentina Velázquez, acusada por su participación en la carrera ilegal y, al igual que Alvite, inhabilitada para conducir.

