La Justicia federal procesó Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una causa por presunta corrupción en la compra de medicamentos. La decisión fue tomada por el juez Sebastián Casanello, quien además le impuso un embargo superior a los $200 millones, aunque sin dictar prisión preventiva.

Ads

El procesamiento también alcanza al exfuncionario Diego Garbellini, al empresario Miguel Ángel Calvete, a su hija y a otros 14 imputados. Spagnuolo quedó acusado por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada en perjuicio del Estado y asociación ilícita.

Puede interesarte

La investigación se originó a partir de audios que se viralizaron en agosto del año pasado, en los que una voz atribuida a Spagnuolo denunciaba un presunto esquema de retenciones del 8% en compras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ads

En esas grabaciones, el exfuncionario afirmaba que la operatoria se realizaba “a sus espaldas” y que no tenía control sobre el circuito denunciado.

Fuente: TN

Ads