El Juzgado Federal Nº 1 de Formosa procesó a un hombre acusado de cazar ilegalmente un yaguareté macho en las inmediaciones de Clorinda, tras la difusión de un video que lo mostraba persiguiendo al animal junto a otras personas.

El tribunal lo consideró “autor responsable del delito de caza de animales silvestres cuya captura está prohibida, agravado por el concurso de tres o más personas”, según el artículo 25 de la Ley 22.421.

Durante un allanamiento realizado en febrero de este año, la Policía Federal secuestró armas, miras telescópicas, municiones y un cuero de puma, entre otros elementos probatorios.

Este procesamiento se suma al fallo del 15 de agosto de 2025, cuando el mismo juzgado condenó a tres hombres a dos años de prisión efectiva y a un cuarto a dos años en suspenso por delitos similares, marcando un precedente judicial clave en la lucha contra la caza furtiva.

El yaguareté, declarado Monumento Natural Nacional desde 2001 y protegido internacionalmente por la Convención CITES, se encuentra en estado crítico en Argentina, especialmente en el Gran Chaco, la Selva Paranaense y las Yungas.

La Administración de Parques Nacionales celebró la decisión judicial y destacó que cada ejemplar preservado representa un legado para las futuras generaciones y un aporte al equilibrio de los ecosistemas.

Fuente: TN