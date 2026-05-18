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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni avanzó con un procedimiento en el Ministerio de Defensa, donde la Justicia solicitó documentación vinculada a sus nombramientos y al historial de ingresos percibidos desde 2023.

La medida fue ordenada por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Guillermo Marijuán. Durante el procedimiento se entregaron copias del legajo personal del hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, además de información sobre sus salarios, designaciones y eventuales retenciones.

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La causa se inició tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien sostuvo que Francisco Adorni registró un importante incremento patrimonial luego de asumir cargos públicos durante el gobierno de Javier Milei. Actualmente, el dirigente ocupa una banca en la Cámara de Diputados bonaerense por La Libertad Avanza.

En paralelo, la fiscalía ya solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y pidió informes a más de 30 organismos para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario. La investigación tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

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Fuente: Infobae.