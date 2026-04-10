La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo, quien interviene en la causa que intenta establecer quién financió los traslados del funcionario, entre ellos un vuelo en avión privado con destino a Punta del Este. El objetivo central es reconstruir el circuito del dinero y verificar si existieron irregularidades o posibles beneficios indebidos vinculados a terceros (como es el caso de la consultora AS Innovación Profesional y Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Sbabo, Graciela Molina y Victoria Cancio, señaladas como prestamistas).

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La investigación apunta a determinar si empresas o particulares con vínculos con el Estado pudieron haber afrontado los costos de estos viajes, lo que podría configurar un conflicto de intereses. En ese sentido, la Justicia también avanzó sobre firmas y personas presuntamente relacionadas con la organización de los vuelos.

Como parte de las medidas de prueba, el magistrado solicitó además acceso a registros y cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando, con el fin de identificar a quienes participaron en la logística del traslado y a la persona que registró en video uno de los viajes del funcionario.

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El caso se inscribe en un contexto más amplio de denuncias y cuestionamientos sobre el patrimonio de Manuel Adorni, que incluyen sospechas por presunto enriquecimiento ilícito y la existencia de bienes no declarados.

Mientras avanza la investigación judicial, el expediente suma tensión política y mantiene en el centro de la escena a uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional, en medio de crecientes pedidos de explicaciones sobre su situación patrimonial y financiera.

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