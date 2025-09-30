El tribunal de Trabajo N°4 de Mar del Plata rechazó la medida cautelar pedida por la Federación de Taxis que buscaba suspender la actividad de las plataformas digitales de transporte en la ciudad.

La resolución también establece que la comuna debe fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 23.928 que busca regular la actividad a partir del control y sanción ante el transporte de pasajeros sin habilitación.

Al respecto, Pablo Sánchez, presidente de la Sociedad de Conductores de Taxis, declaró en diálogo con El Marplatense que “el sector se muestra realmente conforme con lo resuelto por la Justicia, dándonos la razón y obligando al señor Montenegro a ponerse a trabajar en serio”.

En esta línea, remarcó que “es un sector donde reinaba la anarquía por el trabajo de estas plataformas que no permiten ninguna regulación, no cumplen con las normativas que se les imponen”.

De modo que “esperamos que de una vez por todas se resuelva este problema y que realmente el Municipio trabaje de forma seria, y si considera que hay falencias en el sector por faltas de licencias de taxis y remises, no se necesita una nueva figura, sino que están las mencionadas, además de autos rurales y de alta gama”, explicó.

“Que cense a la gente que quiere trabajar realmente, que estén al día con los impuestos y se le entregue licencia como hacen con los taxis y remises, a quienes les cobran casi 4 millones de pesos sólo por el trámite, sin contar los otros requisitos que se necesitan. Este es un ingreso legítimo que se la ha privado a los marplatenses, priorizando vaya a saber qué otros intereses privados”, continuó.

Por último, resaltó que “es hora de que el Municipio se ponga a trabajar y realmente estamos conformes con la sanción del Tribunal. Esperamos que sea de pronta aplicación, porque sino al señor Intendente ya le cabe la figura de mal desempeño en los deberes de funcionario público”.

“Estamos amparados por la Justicia, así que esperamos que se resuelva de la mejor manera la situación, trabajando a consciencia y haciendo respetar las ordenanzas municipales”, concluyó.

