El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) dispuso la ejecución patrimonial de Cristina Fernández, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y los demás condenados en la causa Vialidad, tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Ads

La medida busca cubrir, de forma solidaria entre los nueve condenados, una cifra exacta de $684.990.350.139,86, monto actualizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte como resultado del perjuicio económico causado al Estado.

Entre los bienes alcanzados por el decomiso, se ejecutarán 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner: una a nombre de la ex presidente y 19 heredadas por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner; el TOF 2 evaluará cuáles de los bienes individualizados por la fiscalía resultan efectivamente ejecutables en esta etapa.

Ads

Puede interesarte

En los fundamentos del fallo se observa que el decomiso responde a la necesidad de impedir que el delito rinda beneficios y de neutralizar sus efectos patrimoniales. También cumple una función reparadora del daño social causado y se enmarca en compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción.

El tribunal aclaró además que el decomiso podrá extenderse a personas jurídicas beneficiadas por el producto del delito y a terceros que hayan recibido bienes a título gratuito. La resolución fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes destacaron que la ejecución patrimonial es una consecuencia inmediata de la condena firme por corrupción.

Ads

Fuente: con información de Clarín