La resolución fue dictada por la Sala 2 de la Cámara laboral nacional y alcanza a todos los empleados que integraban la nómina al momento de la firma de ese acuerdo. De este modo, la Justicia dispuso que la empresa abone los sueldos mientras sigue en trámite la causa principal por el conflicto de fondo.

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El reclamo se originó a partir de una acción de amparo presentada por el Sutna, que pidió la nulidad de una serie de despidos resueltos en febrero y exigió que se garantizara el pago de salarios hasta el final del convenio vigente. En primera instancia, la cautelar había sido rechazada, pero luego esa decisión fue apelada por el gremio.

Ahora, la Cámara revocó ese criterio y ordenó el pago de los haberes adeudados. Si bien el fallo no resuelve todavía el eje central del conflicto, sí busca evitar un perjuicio mayor para los trabajadores y resguardar el cumplimiento del acuerdo suscripto entre las partes.

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En paralelo, el sindicato informó que este miércoles participará de una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Además, anunció una movilización a Plaza San Martín, en La Plata, para pedir una reunión con autoridades del Gobierno provincial y plantear la situación del sector.

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El conflicto en Fate se desató el 18 de febrero de 2026, cuando la compañía anunció el cierre definitivo de su única planta y argumentó una combinación de caída de ventas, apertura de importaciones y otros factores económicos. Desde el comienzo, el gremio denunció un lockout patronal, al sostener que los operarios se presentaron a trabajar pero encontraron la fábrica cerrada con candados y cadenas.

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Con el correr de las semanas se profundizaron las tensiones: hubo reclamos por salarios impagos durante etapas de conciliación, sanciones y multas impulsadas por el Gobierno nacional, permanencias de trabajadores en la planta, marchas frente a la Secretaría de Trabajo, audiencias sin acuerdo y hasta la revocación judicial de una orden de desalojo.

En ese contexto, el conflicto ya supera el impacto de los 920 despidos informados inicialmente. Según se indicó, más de la mitad de los trabajadores desvinculados ya habrían cerrado algún tipo de acuerdo con la empresa.

Fuente: Dib