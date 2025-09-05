Un fallo judicial ordenó al gobierno de Guillermo Montenegro disponer el servicio de colectivos gratuitos el próximo 7 de septiembre con el fin de asegurar el derecho al voto de todos los marplatenses.

En una resolución de alcance inmediato, la jueza Mariana Haydee Irianni, dispuso que la Municipalidad de General Pueyrredon adopte las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del transporte público urbano de pasajeros, de manera gratuita, durante la jornada electoral del domingo.

El pronunciamiento sostiene que el acceso al transporte constituye un elemento esencial para el pleno ejercicio de los derechos políticos, y que corresponde al Estado municipal garantizar que ningún ciudadano vea restringida su posibilidad de concurrir a las urnas por cuestiones económicas o de movilidad.

La medida obliga al Ejecutivo local, encabezado por Guillermo Montenegro, a coordinar con las empresas prestatarias de colectivos para que todas las líneas operen con normalidad y sin costo para los usuarios. El objetivo, remarcaron los magistrados, es eliminar cualquier obstáculo que pueda limitar la participación ciudadana.

La resolución también destaca que asegurar el transporte gratuito en los comicios favorece la igualdad de oportunidades entre los votantes, al tiempo que fortalece la transparencia y la legitimidad del proceso democrático.

Con este fallo, la Justicia envía un mensaje claro al municipio: el derecho a votar debe estar garantizado en condiciones de accesibilidad para toda la población.