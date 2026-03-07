La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata resolvió revocar la suspensión de los efectos de la Ordenanza 26.448/2024, en el marco de una causa judicial impulsada por la organización Mirada Ciudadana contra la Municipalidad de General Pueyrredon.

Ads

Puede interesarte

El fallo se dictó al analizar los recursos de apelación presentados por el propio municipio y por la empresa Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP S.A., que cuestionaban la medida cautelar previamente dispuesta por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial Mar del Plata.

No obstante, desde el punto de vista jurídico, la resolución de la Cámara no implica una definición sobre el juicio principal. Se trata de una decisión vinculada únicamente a una medida cautelar, es decir, una medida transitoria, y no a la resolución definitiva del conflicto judicial.

Ads

En ese sentido, el tribunal no resolvió todavía sobre la cuestión de fondo del proceso, que es la legalidad o no de la ordenanza municipal cuestionada.

Además, la resolución no se pronuncia en contra de los argumentos de la parte demandante, sino que revisa y deja sin efecto el criterio adoptado por el juez de primera instancia al momento de dictar la medida cautelar.

Ads

De esta manera, el proceso judicial continuará su curso hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre la validez de la ordenanza, en una causa que sigue generando debate en torno a los desarrollos urbanísticos y su impacto en el ordenamiento territorial de Mar del Plata.